'Farioli moet wéér doorschakelen: weer afwijzing van topclub'

Francesco Farioli lijkt niet de nieuwe trainer van Rangers FC te gaan worden. De opgestapte trainer van Ajax leek een kandidaat in Glasgow, maar ziet een ander de openstaande vacature innemen.

Russell Martin gaat namelijk als nieuwe hoofdtrainer aan de slag bij de Schotse topclub, meldt Fabrizio Romano. Het was niet de eerste keer dat Farioli op de radar staat in Glasgow, dat hem in 2022 ook al polste voor positie.

Voor komend seizoen lijkt Martin de klus dus te gaan krijgen. De oud-trainer van Southampton gaat snel gepresenteerd worden in Schotland, waardoor Farioli verder moet zoeken.