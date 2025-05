Farioli na FC Twente-thuis weg? "Lijkt toch wel slecht nieuws"

Volgens Mike Verweij van De Telegraaf zijn er intern afspraken gemaakt die nog altijd niet zijn nagekomen. In de podcast Kick-Off stelt hij: "Farioli is beloofd dat er dingen zouden veranderen, onder andere met spelers als Davy Klaassen, Remko Pasveer en Matheus. Maar die toezeggingen zijn tot op heden niet waargemaakt."

De contractsituaties van Klaassen en Pasveer, plus de onduidelijkheid over het aanblijven van Matheus, vormen volgens Verweij in combinatie met het behalen van de seizoensdoelstelling duidelijke signalen dat het rommelt tussen club en trainer. "De afspraak was: zodra het Champions League-geld binnen is, dan gaat Klaassen zijn contract verlengen. Dat is ook de wens van Farioli", aldus Verweij. "Farioli wilde ook door met Pasveer en heeft ook gezegd dat hij wilde dat de optie voor Matheus gelicht moest worden. Nou, dat dit nog niet is gebeurd, lijkt toch wel slecht nieuws voor Farioli."

Farioli werd een jaar geleden aangesteld om Ajax weer op de rails te krijgen. Hoewel hij aanvankelijk succes boekte en de Amsterdammers zelfs even meededen om de titel, is de stemming inmiddels omgeslagen. De comfortabele voorsprong van negen punten op PSV is volledig verdwenen. Ajax staat nu zelfs één punt áchter de Eindhovenaren.