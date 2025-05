'Farioli na ontslag direct in beeld bij een Portugese topclub'

Francesco Farioli kan na zijn vertrek bij Ajax aan de slag bij SC Braga. Het Portugese O Jogo meldt dat de Portugese club graag in zee zou willen met de Italiaanse oefenmeester.

Ajax en Farioli gingen op maandag uit elkaar. Vanuit de Italiaanse tak van Sky Sport werd doorgesijpeld dat AS Roma mogelijk de nieuwe club wordt van de trainer. Maar ook de Premier League is een optie voor de Italiaanse oefenmeester

O Jogo meldt nu dat Farioli een 'sterke kandidaat' is om trainer te worden van SC Braga. De nummer vier van Portugal zag Carlos Carvahal vertrekken. De komst van de Italiaan is een droom van zittend president António Salvador.

Farioli is niet de enige kandidaat. Carlos Vicens, assistent van Pep Guardiola bij Manchester City is ook in beeld. Raúl González, huidig trainer van Real Madrid Castilla, zou ook gepolst zijn voor de functie.