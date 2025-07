Farioli naar FC Porto: "Heb ik ook gebracht bij vorige clubs"

Francesco Farioli heeft kort gereageerd op zijn benoeming als hoofdtrainer van FC Porto. De voormalig trainer van Ajax wil in Portugal dezelfde topsportmentaliteit implementeren als waar hij in Amsterdam naar streefde.

Hoewel de overstap al enige tijd in de lucht hing, werd de aanstelling van Farioli pas zondag officieel bevestigd. De Italiaanse oefenmeester heeft in Portugal een contract voor twee seizoenen ondertekend. In een introductievideo op Instagram gaf Farioli alvast een eerste indruk van zijn plannen: "Wat ik kan brengen, en wat ik en mijn stafleden ook gebracht hebben tijdens onze voorgaande ervaringen, is de juiste mentaliteit."

Hij benadrukt daarbij wat hij essentieel vindt in zijn werkwijze: "De wil om jezelf op te offeren. Dat is voor mij niet onderhandelbaar." De officiële presentatie van Farioli vindt maandag plaats in het Estádio do Dragão, waar hij tijdens een persconferentie zal worden voorgesteld aan de media. Technisch directeur André Villas-Boas zal daarbij eveneens aanwezig zijn.

Eerder op zondag werd al bekend dat Farioli graag Dave Vos wil meenemen naar FC Porto. Vos was het afgelopen seizoen een van zijn assistenten bij Ajax.