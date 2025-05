Farioli neemt afscheid van Ajax-supporters: "Ze hadden het mis"

Francesco Farioli heeft op Instagram in een emotioneel bericht afscheid genomen van de Ajax-supporters. Hij trok maandag na 1 seizoen de deur in Amsterdam achter zich dicht.

De Italiaan begint met zijn gevoelens over de laatste dagen te vertellen. "De laatste dagen in Amsterdam waren een achtbaan van emoties: geloof, verdriet, trots, verwachting, vertrouwen, opwinding, opluchting. We hebben samen een geweldige reis meegemaakt, gevuld met heel bijzondere momenten."

Farioli komt vervolgens met een rijtje memorabele momenten: de strafschoppenreeks tegen Panathinaikos, de zeges op PSV en Feyenoord, maar ook de wedstrijden tegen FC Utrecht en FC Groningen en de Europese duels met Union en Frankfurt.

Al wil hij vooral de positieve momenten herinneren. "We hebben trots, tranen en emoties gedeeld op onze laatste dag samen in de Johan Cruijff Arena. Maar het belangrijkste: we hebben Ajax eindelijk weer teruggebracht naar de Champions League, na drie jaar."

De Ajax-fans hebben Farioli's hart veroverd. "Ik hoorde in het begin dat de fans te veeleisend zijn, altijd gewend om te winnen en dat ze niet in onze filosofie en methodes zouden trappen. Ze hadden het mis. Samen hebben we dit stereotype veranderd, samen hebben we het verhaal veranderd. Jullie Ajacieden waren de echte kampioenen. Kampioenen van de liefde, kampioenen van de steun, kampioenen van het leren, kampioenen van het begrip, kampioenen van het geduld, kampioenen van de trots."

"Blijf het team steunen. Maar blijf ook leren, blijf geduld hebben. Ajax zal terugkeren naar zijn grootsheid. Meer trofeeën zullen schitteren in het museum, jullie liefde zal voor altijd blijven voor deze geweldige club. En in mijn hart. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied", zo sluit hij af.