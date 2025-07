Farioli neemt wederom tweetal mee van Ajax-staf richting Porto

Na de eerder aangekondigde overstap van Francesco Farioli en Dave Vos naar FC Porto lijkt de Portugese topclub nu ook twee andere stafleden van Ajax in te lijven. Zowel fysiektrainer Callum Walsh als video-analist Osman Kul staat op het punt om Ajax te verruilen voor een dienstverband in Portugal. Dat meldt het Portugese O Jogo .

Walsh werd in de zomer van 2024 door Farioli meegenomen naar Amsterdam, waar hij het afgelopen seizoen als fysiektrainer actief was. De Ierse specialist krijgt nu opnieuw het vertrouwen van Farioli en zal zijn expertise voortzetten in het Estádio do Dragão. Ook Osman Kul, de video-analist die bij Ajax nauw samenwerkte met de technische staf, is op weg naar Porto.