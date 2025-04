Farioli niet zenuwachtig: "We moeten niet zoveel drama maken"

Ajax ging er keihard van af in de Galgenwaard. "Dit was voor ons een vreemde wedstrijd. Zonder dat we veel kansen tegen krijgen, incasseren we wel vier treffers. Zo gaat dat soms in het voetbal", beseft Farioli na afloop in gesprek met NOS. "We moeten daar niet zoveel drama van maken, net zoals we ook niet overdreven de polonaise liepen toen het goed ging."

PSV kan het gat met de koploper uit Amsterdam verkleinen tot zes punten, maar dat zorgt niet voor zenuwen bij Farioli. "Er is geen paniek", benadrukt de Italiaanse oefenmeester. "Het doel is natuurlijk wel om een stap vooruit te zetten en de Champions League veilig te stellen, maar daarvoor hebben we nog vier wedstrijden."