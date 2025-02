Farioli nuchter: "We moeten ook kalm en realistisch blijven"

De Italiaanse coach liet weten dat hij de wedstrijd van concurrent PSV tegen FC Utrecht niet had gezien. "We waren net klaar met trainen. Toen ben ik naar de kapper gegaan, ik heb gepuzzeld met mijn dochter en dat was het", zei Farioli voor de camera van ESPN.

In plaats van zich bezig te houden met de prestaties van PSV, richtte Farioli zich volledig op zijn eigen team. "We hebben geen tijd om over anderen na te denken. Wij moeten het doen. Wedstrijden winnen, kwalificeren voor de Champions League", zei hij. Ondanks het verlies van PSV, blijft de Ajax-trainer kalm en gefocust op de eigen doelen. "Ik ben niet anders dan normaal. Ik ben kalm en we gaan vanaf hier verder", aldus Farioli.

Farioli was tevreden met de overwinning en benoemde de vele positieve aspecten van de wedstrijd. "Ik ben blij met de wedstrijd, het resultaat. We hebben zoveel om te vieren. Davy Klaassen die honderd goals maakt, debutanten, de bijdrage van Steven Berghuis, weer een clean sheet", zei hij. Toch bleef hij realistisch. "We moeten ook kalm en realistisch blijven. Over vier dagen spelen we alweer Europees", voegde hij eraan toe.