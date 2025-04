Farioli onder vuur: "Luisteren de spelers nog wel naar hem?"

Henk Spaan heeft zich afgelopen weekend enorm verbaasd over een vrije trap van Steven Berghuis. Of de spelers naar Francesco Farioli luisteren is maar de vraag, volgens Spaan.

Spaan geeft Berghuis een 4 na de wedstrijd. Berghuis heeft al bijzonder lang geen vrije trap meer weten te raken. "De laatste keer dat hij zo scoorde was bij Feyenoord-Emmen in maart 2019. (Volgens Transfermarkt.)", stelt Spaan in het Parool.

"Waarom denkt hij dan nu, zes jaar later in de twilight van een mooie carrière, de aangewezen figuur te zijn om tegen Sparta de winnende te maken uit een vrije schop?", vraagt hij zich hardop af. "Lekker in de wedstrijd zat Berghuis zeker niet. Hoe bestaat het dat Farioli zoiets toestaat? Ik denk dat Taylor het beter zou doen, hoewel ook hij er niet veel van bakte."

Spaan vraagt zich ten zeerste af hoeveel respect er voor de trainer is. "Ik dacht dat Farioli risico's wilde uitsluiten door het schieten van afstand te verbieden. Luisteren de spelers nog wel naar hem?", besluit de journalist.