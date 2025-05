Farioli verklapt: "Alle 23 Ajax-spelers waren aan het huilen"

"De afgelopen 24 uur heb ik bijna elke tien minuten gehuild", vertelt Farioli bij Rondo op Ziggo Sport. "Dus absoluut zeer emotioneel. Het is om verschillende redenen een ingewikkelde dag, maar aan de andere kant is het een besluit waarvan ik voelde dat ik het moest nemen."

Farioli zag veel veranderingen bij Ajax. "We hebben 41 verschillende spelers gebruikt. Dat zegt veel over de instabiliteit en veranderingen binnen de selectie. We zijn met een hele andere groep begonnen aan het seizoen dan waarmee we zijn geëindigd, onder meer door transfers die laat in de window plaatsvonden", aldus de trainer, die het roulatiesysteem introduceerde in Amsterdam.

"Het kostte tijd om mijn keuzes uit te leggen aan de groep", legt hij uit. "Spelers willen alles spelen, dat begrijp ik. Maar het voetbalschema van nu is compleet anders dan dat van een aantal jaar geleden."

Farioli is de Ajax-spelers dankbaar voor de betrokkenheid die ze hebben getoond en volgens de Italiaan hebben de spelers ook veel resepect voor hem. "Wat voor mij tekenend was: vanochtend bij onze laatste meeting waren er 23 spelers aan het huilen. Dat zegt denk ik heel veel."