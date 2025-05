Farioli onthult: "Op een gegeven moment de enige die we hadden"

Tijdens het praatprogramma Rondo op Ziggo Sport uit Ruud Gullit zijn verbazing over het vele rouleren door trainer Francesco Farioli bij Ajax, vooral voor de winterstop. Farioli reageert: "Het heeft ook best wat energie gekost om dat uit te leggen. Als goede speler wil je alles spelen. Maar de huidige speelschema's zijn zo anders dan jaren geleden."

Vervolgens geeft Farioli een concreet voorbeeld: "Mika (Godts, red.) was op een gegeven moment de enige linksbuiten die we hadden. Die periode duurde vijf maanden. Dan zou hij altijd in de basis moeten starten. Maar moet ik hem uitknijpen? Vermoorden? Hij komt van het jeugdelftal." Godts speelde vorig seizoen 575 minuten in de Eredivisie; dit seizoen steeg dat aantal, ondanks blessures, naar 1.653.

Net toen Godts zijn vorm begon te vinden, viel hij weg met een blessure. "In de week waarin we tegen Feyenoord en PSV speelden, was hij het best in vorm. Vervolgens raakte hij geblesseerd. We moesten hem vijf weken missen en dat was een hele lastige periode voor ons." Daarmee lijkt Farioli te onderstrepen dat zorgvuldig rouleren helpt om blessures te beperken.