Farioli onthult tegenvaller: twee Ajacieden missen NAC-thuis

Farioli wil na de cruciale overwinning op PSV nog altijd focussen op het heden. "We steken onze energie alleen in wat we in eigen hand hebben", klinkt de Italiaanse oefenmeester tijdens de persconferentie.

"Er is geen tijd om vooruit te kijken. We leven in het nu. Volgende week spelen we zonder Brian en zonder Youri." De spits van Ajax incasseerde in de eerste helft een gele kaart en is daardoor geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen NAC.

Youri Baas zal er dus ook niet bij zijn. "We moeten kijken hoe we de spelers kunnen herstellen die uitgevallen zijn. De weg is nog steeds lang. Daarom is het belangrijk te blijven focussen op de eerstvolgende stap", besluit Farioli.