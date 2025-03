Farioli onthult zijn favoriete plek: "Ik kan er altijd terecht"

Francesco Farioli onthult zijn favoriete plek in Amsterdam. De Italiaanse trainer van Ajax voelt zich helemaal thuis in de hoofdstad, sinds hij de overstap heeft gemaakt vanuit Nice.

Farioli heeft zijn favoriete restaurant gevonden in Amsterdam. "Het heet PepeNero," onthult hij in een interview met de club. "Ik kan er altijd terecht. Zelfs als ik niet gereserveerd heb, vinden ze altijd een tafeltje. Ik kan het ook goed vinden met de eigenaar. Ik kom er ook in mijn eentje, wanneer mijn familie in Italië is. Ik voel me dan toch een beetje thuis", verklaart hij.

Farioli krijgt de vraag naar welk stadion hij nog graag zou willen afreizen met Ajax. "Laten we zeggen San Siro en dat van Galatasaray", vertelt de trainer. Zijn Italiaanse roots komen naar boven als hij zijn meest favoriete speler ooit benoemt. "Alessandro del Piero. Voor zijn loyaliteit aan één club. Ik hield van hem als speler en ook als international. Vooral ook zijn uitstraling: als je het over een goede aanvoerder hebt... In Italië zijn er goede voorbeelden. Del Piero, Maldini, Totti", aldus Farioli.