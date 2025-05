Farioli oogst lof: "Ploeg was nog slechter dan het jaar ervoor"

"Francesco moest het doen met een ploeg die nog slechter was dan het jaar ervoor, want Bergwijn werd ook nog eens verkocht", legt hij uit op de website van ESPN. "Andere spelers werden vorig jaar uitgefloten, zoals Taylor, die nu misschien wel de belangrijkste speler van het seizoen is. Over Baas werd gezegd dat hij niet goed genoeg was voor Ajax", blikt Frosio terug.

"En Klaassen kreeg alleen een contract omdat hij meetrainde en Francesco zei: ‘Laten we hem vastleggen, ik denk dat hij zijn waarde nog wel zal bewijzen'", vervolgt de journalist. "Francesco heeft niet alleen het elftal veranderd, maar ook de cultuur binnen de club. Hij let op elk detail en op alle aspecten om precies te bereiken wat hij wil", besluit Frosio.