Farioli oogst veel lof: "Hij twijfelde niet om me op te stellen"

"De nieuwe trainer heeft iets andere tactische wensen. Hij wil zijn backs liever aan de binnenkant hebben", zegt Gaaei tegen het Algemeen Dagblad. "Dat is dus iets wat ik niet gewend was, binnendoor opstomen. Mijn houding, positionering, agressiviteit en duels; kleine verbeteringen die me helpen goed te verdedigen en op te bouwen."

Gaaei krijgt veel tips van Farioli. "Ik vind de trainer tactisch sterk, vlijmscherp waardoor we extra meters voor elkaar maken en hij geeft met zijn persoonlijke benadering veel vertrouwen", meent de vleugelverdediger. "Iedere speler is al heel het seizoen belangrijk. Toen Devyne Rensch vertrok, twijfelde hij niet om me op te stellen. Ook niet toen Devyne er nog was tegen Heerenveen. Hij zei: wees de speler die je bent. Devyne en jij hebben verschillende kwaliteiten maar ze zijn beiden goed. Dat gaf me veel vertrouwen."

"Dat was ook de wedstrijd waarin Jordan Henderson zei dat ik de corners moest nemen", vervolgt Gaaei over het duel in Friesland. "Ik had meteen een assist op Josip Sutalo. Sindsdien neem ik de inswingende corner vanaf links. We trainen er veel op. Bij mijn oude club Viborg hadden we er een speciale trainer voor. Maar een goede trap heb ik van jongs af aan gehad. Ik hoop nog een keer uit een directe vrije trap te scoren, zoals mijn voorbeeld Trent Alexander-Arnold regelmatig doet. Hij heeft de beste trap die ik ooit heb gezien."