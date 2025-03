'Farioli op vingers getikt door Ajax-top': "Heel nadrukkelijk"

Francesco Farioli is sinds de winterstop een stuk minder aan het rouleren. Volgens Mike Verweij is dat op verzoek van de directie van Ajax.

Farioli zorgde de eerste seizoenshelft voor veel gefronste wenkbrauwen met zijn constante gewissel. De clubleiding had er volgens Verweij ook genoeg van. "In de winterstop is er heel nadrukkelijk gezegd: 'Kap nou eens met dat gewissel'", onthult hij in Kick-off van de Telegraaf. Dat heeft de Italiaan ter harte genomen. "Farioli speelt bijna elke keer met dezelfde achterhoede, en de voorhoede is nagenoeg bekend met Traoré, Brobbey en Godts. Dus hij wisselt gewoon veel minder."

Volgens Valentijn Driessen heeft het roulatiebeleid van Farioli, die steeds wees naar de fitheid van zijn spelers, wel zijn vruchten afgeworpen. "Ze konden er in de slotfase tegen Eintracht Frankfurt (1-2) nog wel een offensief uitpersen", merkt hij op. "Dat is ook wel de verdienste van Farioli", erkent Verweij. "Die spelers zijn gigantisch fit. Ze zijn zo gigantisch fit, dat ik denk dat ze ook twee of drie wedstrijden in de week kunnen spelen."