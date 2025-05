'Farioli op weg naar Ajax-exit': "Je hebt het antwoord al"

"Vertel ons over dit moment", zegt Willaert tegen Farioli terwijl ze samen terugkijken op de beelden waarop Farioli na het laatste fluitsignaal in tranen uitbarst voor het vak van de F-Side.

De emoties komen opnieuw omhoog bij Farioli; hij krijgt het zichtbaar moeilijk. "Ik weet hoeveel moeite deze jongens erin hebben gestoken. Het voelt alsof we echt alles eruit hebben gehaald wat erin zat."

"We eindigen met 78 punten. Zowel in de eerste als in de tweede seizoenshelft hebben we evenveel punten gepakt. Hoe lastig het ook is om te zeggen: PSV verdient het kampioenschap. Zij waren simpelweg de sterkste", vervolgt hij.

Als hij verder praat over zijn band met Ajax, klinkt zijn stem doordrenkt van gevoel. "Mijn liefde voor deze club zal altijd blijven. Ajax is bijzonder. Ik hou van deze spelers, van de hele club. Ik ben nog maar kort trainer, maar dit is echt iets heel speciaals voor mij. Het betekent alles."

Willaert richt zich dan op de toekomst en vraagt hoe Farioli die zelf voor zich ziet. Sorry, maar na zo’n emotionele dag heb ik daar nog niet over nagedacht", zegt hij eerlijk. Toch blijft Willaert doorvragen over Farioli’s eigen plannen. De trainer reageert met een voorzichtig, bijna raadselachtig antwoord.

"Het belangrijkste is de toekomst van Ajax", zegt de 35-jarige trainer. Wanneer Willaert opnieuw dezelfde vraag stelt, blijft Farioli bij zijn eerdere woorden. Uiteindelijk voegt hij er nog aan toe: "Ik heb je het antwoord eigenlijk al gegeven."