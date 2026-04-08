Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
FC Porto heeft kostbare punten laten liggen in de strijd om de Portugese titel. Door het puntenverlies neemt de druk op trainer Francesco Farioli verder toe, terwijl in Portugal al wordt gewezen op eerdere inzinkingen van de Italiaan.
Porto leek lange tijd op weg naar een overwinning, maar gaf die in de slotfase alsnog uit handen tegen Famalicão. "Wat ging er mis? Ik denk dat de prestatie van de spelers onder onze standaard lag, hoewel we tot de laatste actie van de wedstrijd voor stonden", reageerde Farioli na afloop. "Het is een teleurstelling dat we niet het resultaat hebben gehaald dat we wilden voor onze fans."
De trainer wees daarbij ook op de impact van de interlandperiode. "Dat is normaal, spelers zijn vijftien dagen weg, trainen andere dingen en maken veel reizen. Het is niet makkelijk om dan meteen op je best te zijn. Bovendien heeft Famalicão ook een goed seizoen."
In de Portugese media groeit ondertussen de twijfel. Zo schrijft A Bola: "De tweede seizoenshelften van Farioli bij Ajax en Nice zijn geen voorbeelden voor hoe Porto dit seizoen moet afsluiten. De 36-jarige Italiaan staat op het punt zijn derde volledige seizoen als hoofdtrainer af te ronden en de waarheid is dat zijn recente ervaringen ook werden gekenmerkt door terugval in de tweede seizoenshelft, al in verschillende contexten."
De krant verwijst daarbij naar zijn periode bij OGC Nice. "Zijn eerste volledige seizoen als hoofdtrainer in Europa was bij Nice in 2023/24 en de start was zo sterk dat hij na tien en elf speelronden koploper was in de Ligue 1, met een selectie waarin ook Pablo Rosario en Terem Moffi zaten. Het einde was zo negatief (veel nederlagen waardoor Nice naast de Champions League greep, red.) dat het zelfs buiten Nederland aandacht kreeg."
