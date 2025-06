'Farioli opnieuw in beeld bij deelnemer WK Clubs na Ajax-vertrek'

Op die dag diende hij namelijk zijn ontslagbrief in bij de Amsterdammers. De Italiaanse trainer werd daarna al gelinkt aan clubs als Rangers FC, Fiorentina, SC Braga en Tottenham Hotspur. Een nieuwe club bleef voorlopig uit, maar daar komt nu mogelijk verandering in.

FC Porto zou van plan zijn om trainer Martin Anselmi te ontslaan. De clubleiding moet dan dus op zoek naar een opvolger. Volgens het Portugese Record zou het logisch zijn als Farioli in beeld komt. De voormalig Ajax-coach was in januari ook al in beeld bij FC Porto. "Als Farioli in januari de eerste optie van FC Porto was en hij nu vrij is…", aldus Record.