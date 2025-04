Farioli over Ajacied: "De laatste weken is het weer verslechterd"

"Youri is sinds deze week pas terug, dus dat moeten we bekijken. Maar het zal op dit moment niet langer dan twintig minuten zijn", zegt Farioli bij ESPN voorafgaand aan het duel met Willem II. Van den Boomen ontbreekt nog altijd bij Ajax. "Hij heeft al een aantal maanden last van zijn rug."

"Het ging iets beter, maar de laatste weken is het toch weer verslechterd. Zijn situatie moeten we managen, maar hij gaat er goed mee om. Hij wordt elke dag behandeld, maar we moeten het ook per dag bekijken", aldus Farioli.