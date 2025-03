Farioli over geblesseerde Ajacied: "Grote kans dat hij speelt"

Francesco Farioli zit in aanloop naar het treffen met Eintracht Frankfurt niet dik in de spitsen. Wout Weghorst en Christian Rasmussen zitten al in de lappenmand en afgelopen zondag viel ook Brian Brobbey uit met een blessure.

"Natuurlijk is hij niet helemaal topfit", vertelt Farioli, geciteerd door Voetbal International. "Het was vrij zwaar voor hem de laatste twee wedstrijden. Met zijn manier van spelen krijgt hij fysiek veel voor zijn kiezen. Hij is nog herstellende en morgen zullen we de keuze maken."

"Hoe groot de kans is dat hij gedeeltelijk meespeelt? Die kans is vrij groot. Iedereen weet in welke situatie wij zitten. We moeten ook wat risico nemen, dit is een belangijke competitie voor ons. Maar het moet wel een slimme keuze zijn. Dat hangt af van wat de medische staf zegt en wat Brian zelf voelt. Het is in ieder geval niet uitgesloten dat hij gaat starten", aldus Farioli.