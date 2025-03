Farioli over pupil: "Dit soort spelers moet je erbij hebben"

Francesco Farioli is blij dat Jordan Henderson weer van de partij is bij Engeland. De routinier van Ajax speelde in november 2023 zijn laatste interland voor de Three Lions, maar bondscoach Thomas Tuchel heeft hem bij de selectie gehaald voor de wedstrijden tegen Albanië en Letland.

"We zijn heel blij dat Jordan iets toe gaat voegen aan de nieuwe cyclus van Engeland. Met zijn mentaliteit en professionaliteit krijg je het beste van hem te zien", is trainer Farioli lovend over zijn pupil in gesprek met Sky Sports. "Engeland bouwt een nieuw verhaal op, ik denk dat je dit soort spelers erbij moet hebben."

De Italiaan twijfelt totaal niet over de meerwaarde van de 34-jarige Henderson. "Als je na het winnen van de Champions League nog steeds de wil hebt om een nieuwe positie in het veld te ontdekken, dan zegt dat veel. Dat zegt veel over zijn nederigheid. Hij is de maatstaf voor iedereen. Zijn manier van trainen werkt aanstekelijk voor iedereen, op een positieve manier."

"Een leider hebben die het goede voorbeeld geeft kan de juiste norm creëren binnen een selectie. Hij is een speler die de groep kan leiden en spelers de juiste richting in kan sturen. Ik denk dat zijn rol cruciaal is in de nieuwe reis die wij maken", aldus de Ajax-coach.