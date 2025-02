Farioli positief: "Denk dat zij deel uitmaken van de selectie"

Ajax moest donderdag ontzettend diep gaan tegen Union Sint-Gillis. Vrijdag stond daarom grotendeels in het teken van het herstel. Francesco Farioli kon wel met goed nieuws komen.

"Gelukkig waren er vandaag wat bekende gezichten terug, zoals Brian Brobbey en Youri Baas", zegt de Italiaan op de clubwebsite. "Ik denk dat zij deel uit zullen maken van de wedstrijdselectie van zondag, dus dat is goed nieuws." Over hoe zijn selectie uit de strijd van donderdag is gekomen, kon Farioli nog niet echt zeggen.

"Voor ons is het belangrijkste om te rechargen, goed te kijken wie er bij kan zijn en daarna te gaan voor de laatste push van de week", aldus de oefenmeester. "Natuurlijk zit de inspanning in de benen. Tegelijkertijd geven de emotie van gisteren, het stadion en de supporters, en het doorgaan op deze manier ons ook goede vibes."