Farioli praat niet over onderwerp bij Ajax: "Niet netjes..."

Francesco Farioli voelt nog steeds de pijn van het mislopen van de titel met Ajax. De Italiaanse coach was woensdagavond even terug in Nederland voor het Europa League-duel tussen FC Utrecht en FC Porto en sprak kort over zijn periode in Amsterdam.

Op vragen over het moeizame seizoen van John Heitinga bij Ajax wilde Farioli niet ingaan. "Mijn band met de club is geen geheim. Maar ik zie het van veraf. Het is niet netjes om hierover te praten. Ik kijk wedstrijden als supporter. Ik ga zo ook kijken (naar de wedstrijd tegen Galatasaray, red.)."

Wel sprak Farioli openlijk over het mislopen van het kampioenschap. Afgelopen seizoen leek hij Ajax onverwacht naar de titel te leiden, maar een dramatische laatste periode zorgde ervoor dat PSV er met de schaal vandoor ging. "Het had me trots gemaakt als we de titel hadden gepakt. Het doet nog steeds pijn dat dat niet is gelukt en dat zal het waarschijnlijk altijd blijven doen", aldus Farioli.