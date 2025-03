Farioli praat nog altijd niet over landstitel: "Nog 21 punten"

"Dit was van een hoog niveau", concludeerde de Italiaan na afloop bij ESPN. "We hebben het goed gedaan op de momenten dat PSV kansen probeerde te creëren. We hebben ons moment afgewacht en gepakt. Ik ben erg positief na deze wedstrijd."

Farioli heeft genoten: "Je kunt een plan maken, maar als de spelers er niet in geloven… Je zag hoe de spelers zichzelf in de duels wierpen, voor schoten gooiden en alles deden om voorzetten te voorkomen. Iedereen verdient het om genoemd te worden. We staan waar we staan vanwege een collectieve inspanning."

Ajax staat nu negen punten los, maar Farioli blijft nuchter. "We hebben 67 punten en we moeten verder. Er wordt nog gespeeld om 21 punten. We hebben drie punten erbij en dat is heel goed. We hebben twee keer van Feyenoord en PSV gewonnen, dat is een groot succes voor deze spelers."