Farioli roemt Ajacied: "Hij is de eerste speler die er eerder is"

Op de persconferentie richting de wedstrijd tegen Union SG deelde Farioli complimenten uit. "Wat ze gemeen hebben is de mentaliteit en spirit. Rosa, Edvardsen en Matheus werken hard", begint de Italiaan. De doelman zal normaal gesproken dit seizoen niet veel in actie komen, maar toont veel inzet. "Een grappig verhaal is dat Matheus de eerste speler in mijn leven is die er eerder is dan de gehele technische staf. Dat hebben we nodig, om de mentaliteit te verbeteren", vertelt hij op de website van Voetbal International.

Edvardsen, die van Go Ahead Eagles overkwam, maakte afgelopen weekend zijn eerste doelpunt voor Ajax. "Oliver kan ons aanvallend diepte gegeven. Hij zorgt voor veel dreiging in de diepte", legt Farioli uit. "Hij is ook een toevoeging in het collectieve werk. Hij verricht ook goed verdedigend werk." Ook Rosa laat zich zien aan Farioli. 'De spirit is buiten het veld, maar ook binnen de lijnen aanwezig. Lucas speelde tegen Union met veel waakzaamheid."