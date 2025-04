Farioli prijst Ajacied: "Hij probeert het team altijd te helpen"

Francesco Farioli is heel erg te spreken over Oliver Edvardsen. De linksbuiten is sinds zijn komst van Go Ahead Eagles afgelopen winter vooral als invaller belangrijk.

Farioli is enorm blij met de offensieve versterking. "Voor mij was het heel duidelijk dat hij het profiel had waarnaar wij op zoek waren. Hij is een zeer effectieve speler en hij is heel taakgericht", vertelt de Italiaan op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. "Hij voelt de wedstrijd goed aan en probeert het team altijd verder te helpen. Hij kwam hier heel bescheiden binnen en heeft geprobeerd zijn bijdrage te leveren."

De vraag of de Noor ook weer klaar is voor een basisplek werd door Farioli ontweken. "Dat deed hij heel goed", vervolgt hij. 'Als invaller, maar ook in de twee wedstrijden die hij in de basis stond in de Europa League. Tegen Union Sint-Gillis leverde hij de assist op de goal van Rasmussen. Hij raakt gewend aan het dragen van het Ajax-shirt en reageert heel goed op onze verzoeken."