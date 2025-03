Farioli reageert op geruchten rondom Dusan Tadic: "Zonder twijfel"

Tadic werd de afgelopen maanden gelinkt aan een terugkeer in Amsterdam. Eerst om de laatste jaren van zijn carrière te voltooien, daarna om aan de slag te gaan als trainer. "Dusan is zonder twijfel een geweldige speler", reageert Farioli voor de camera's van het clubkanaal. "Hij is bijzonder voor Ajax."

"Volgens mij staat de club er altijd voor open om mogelijkheden te verkennen. Maar hij staat op dit moment onder contract bij Fenerbahçe. Het is nooit netjes om over spelers van andere clubs te praten", aldus de Italiaan.