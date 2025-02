Farioli reageert op loting: "Het zal een grote uitdaging worden"

"Ze staan derde in de Bundesliga en zijn gewend om op het hoogste podium te presteren. Het zal een grote uitdaging worden", zegt Farioli bij Ajax TV. "Ik verwacht een wedstrijd met hoge intensiteit, want de Bundesliga is één van de meest fysieke competities."

"Verder hebben we nu nog even om ons op tactisch gebied voor te bereiden", aldus de Italiaan. Ajax plaatste zich donderdagavond voor de volgende ronde van het Europese toernooi door over twee duels te winnen van Union Sint-Gillis. "Het was een thriller zoals een journalist op de persconferentie ook zei."

Farioli besluit: "Ruim honderd minuten met tien man spelen en dan toch nog scoren waardoor je de volgende ronde bereikt. Dat laat opnieuw het karakter van de groep zien."