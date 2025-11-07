Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Farioli reageert op ontslag Heitinga: "Verdrietig en teleurgesteld"

Francesco Farioli heeft kort stilgestaan bij de situatie bij Ajax, waar donderdag zowel het ontslag van John Heitinga als het aangekondigde vertrek van Alex Kroes voor opschudding zorgde. De Italiaanse trainer werkte vorig seizoen nog nauw samen met Kroes in Amsterdam en kijkt met gemengde gevoelens terug.

Farioli hield zich tijdens het interview met Ziggo Sport-verslaggeefster Noa Vahle op de vlakte, vlak voor het duel van zijn huidige club FC Porto met FC Utrecht. "Zoals je weet gaan we over vijftien minuten een wedstrijd spelen… Ik ben verdrietig en teleurgesteld over de situatie, maar ik zal daar niets aan toevoegen uit respect voor de club, de fans en de mensen die daar werken", aldus de Italiaan.

"Hij baalt nu zo van jou, maar je moet het vragen", richt Jan van Halst zich lachend tot Vahle. De ex-commissaris van Ajax gunt Farioli het succes bij FC Porto. "Honderd procent. Wij hebben bij Farioli de gedachte dat hij heel verdedigend speelt, maar uiteindelijk blijkt nu ook weer dat hij gespeeld heeft naar de mogelijkheden van de selectie bij Ajax. Nu bij FC Porto speelt hij met meer pressing. Hij kijkt echt naar zijn selectie, een heel moderne trainer."

Ook Alex Pastoor had niets dan lof voor de Italiaanse coach. "Een keurig antwoord", reageerde hij. "Hij neemt de kwaliteit van de selectie als uitgangspunt. Dat zouden meer mensen moeten doen. Als je over zes meter heen wil springen en je krijgt een polsstok van anderhalf meter, dan ga je er niet overheen komen."

