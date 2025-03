Farioli: "Rensch, Akpom en anderen spelers ontbreken dat voel je"

"We hebben gekke avonden beleefd in Europa, hebben flink wat gereisd. Het was een mooie ervaring. Natuurlijk maakt dit resultaat ons niet gelukkig, maar we hebben ons best gedaan. De supporters hebben ons daarnet ook bedankt voor de goede bedoelingen. Dit Frankfurt zal tot het eind van het toernooi een rol spelen", blikte Farioli terug.

Volgens de Italiaan had Ajax, ondanks de ruime nederlaag, alsnog kansen om zich terug in de wedstrijd te knokken. "We hebben de mogelijkheden wel gehad om er twee te maken, en gaven twee goals weg. Als je die twee goals voor ons optelt, en die twee van hen wegdenkt, dan zouden we de verlenging misschien nog hebben gehaald."

Farioli gaf bij Ziggo Sport ook tekst en uitleg over zijn keuzes. Hij wijzigde zijn basisopstelling op meerdere plekken, onder andere door afwezigen en spelers die niet fit genoeg waren. "Ik koos dit team op basis van wie er beschikbaar waren. Youri Baas en Brian Brobbey konden niet spelen, Josip Sutalo was wat vermoeid. We willen iedereen de kans geven, om het beste uit de selectie te halen. Dat zal ik blijven proberen, tot het einde. Het is moeilijk om op drie competities op hoog niveau te acteren als je Devyne Rensch, Chuba Akpom en nog een stuk of zes spelers verliest."