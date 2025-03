Farioli roemt Ajax-fans: "55.000 mensen vechten met ons mee"

Ajax speelde zondagmiddag in eigen huis met 2-2 gelijk tegen AZ en Francesco Farioli heeft genoten van het duel in de Johan Cruijff Arena. De Italiaanse oefenmeester deelt op Instagram een groot compliment uit aan de fans van Ajax.

"125 jaar geschiedenis, glorie en erfgoed. Het was geweldig om Ajax samen met zijn legendes en fans te vieren", schrijft hij. "Als trainersstaf zijn we er trots op om deel uit te maken van dit legendarische instituut, en proberen we de club te helpen zijn weg terug te vinden naar waar Ajax hoort", legt Farioli uit.

"'Toen we bij Ajax kwamen, wisten we hoe de situatie was", blikt hij terug. "We hebben ons gecommitteerd om het beste uit deze groep spelers te halen. En de spelers hebben zich gecommitteerd om de club terug te brengen waar hij hoort. Ajax-fans begrepen en steunden ons altijd, wat er ook gebeurde. De sfeer tegen AZ was waanzinnig: je voelde energie, eenheid, empathie en verbondenheid", aldus Farioli.

"We delen deze vechtlust met onze fans, iets dat ons echt pusht om door alle problemen, moeilijkheden en obstakels heen te komen. En het heeft ons geholpen om weer terug te komen. Bijna 55.000 mensen vechten met ons mee, 'met de helm', in de ArenA. Die mentaliteit moeten we tot het einde vasthouden. De top van de ene berg is de bodem van de volgende. Dus laten we blijven klimmen! Wij zijn Ajax."