Farioli roemt Ajax-verdediger: "Dat zijn Premier League-cijfers"

"Devyne, Anton en Lucas Rosa zijn natuurlijk drie totaal verschillende spelers", legt hij uit op de website van VI. "Devyne was één van de spelers die we het minst gerouleerd hebben, hij was één van de hoofdrolspelers in onze ploeg. Het was een groot verlies voor ons, toen hij vertrok", blikt Farioli terug.

"Maar Anton was al een tijdje aan het azen op zijn kans", vervolgt hij. "Hij deed het al goed als hij moest invallen voor Devyne, maar hoe hij presteerde na het vertrek van Devyne was in mijn ogen echt nog een stap verder dan onze verwachtingen. Anton is echt opgestaan, op een heel goede manier. Anton is een machine op de flank. Hij heeft het vermogen om te blijven gaan, een aanvallende bijdrage te leveren en dat opnieuw, opnieuw, opnieuw", aldus Farioli.

"Als je zijn fysieke data van de afgelopen tijd bekijkt, die zijn off the charts. Hij had 1200 meters aan high intensity runs en bijna 600 meters aan sprints. Dat zijn Premier League-cijfers", constateert hij. "En dat helpt ook onze rechtsbuiten natuurlijk enorm, want hij creëert zo altijd een kans op een twee-tegen-één of twee-tegen-twee situatie op de flank. Dat moet natuurlijk ook gecompenseerd worden door de middenvelder aan die kant", waarschuwt Farioli.

"Als je een back hebt die zo vaak naar voren gaat, moet je daar de balans een beetje bewaren. Dat wordt ook een sleutel in de wedstrijd tegen Utrecht", voorspelt hij. "Want acht van de tien keer kun je naar voren gaan, maar je moet ook twee keer voorzichtig zijn. Want als je de bal daar verliest, moet je met het hele team weer tachtig meter terug sprinten", besluit Farioli, die weet dat FC Utrecht met Cathline een gevaarlijke en snelle buitenspeler heeft.