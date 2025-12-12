Farioli-scenario herhaald bij Ajax? "Zien Grim in januari terug"

Fred Grim lijkt ook in januari nog voor de spelersgroep van Ajax te staan. Waar eerder werd gesproken over een rol als tijdelijke tussenoplossing tot de winterstop, verwachten ingewijden dat Grim voorlopig aanblijft.

Het Algemeen Dagblad meldt dat de zoektocht naar een nieuwe trainer mogelijk pas na de winterstop echt op gang komt, mede doordat er eerst een technisch directeur moet worden aangesteld.

Johan Inan, clubwatcher van Ajax sluit zelfs niet uit dat Grim het seizoen afmaakt. "Dat is nog niet helemaal uitgesloten", zegt hij in de AD Voetbalpodcast. De prioriteit ligt volgens hem eerst bij het vinden van een technisch directeur, waarbij Jordi Cruijff als topfavoriet wordt genoemd. Toch is het onzeker of die nieuwe technisch verantwoordelijke de aankomende transferperiode al wil aansturen. Inan verwacht dat Alex Kroes voor nu de eindverantwoordelijkheid houdt. Volgens hem is het niet onaannemelijk dat de nieuwe TD pas na het sluiten van het transferwindow instapt, wat ruimte geeft om zonder grote druk te beginnen.

Als Ajax inderdaad voor een langere tussenperiode kiest, kan Grim dus tot ver in het seizoen blijven zitten. Inan ziet parallellen met hoe het vorig jaar verliep. Ajax stelde Francesco Farioli pas in mei aan, nadat Van ’t Schip het seizoen als tussenpaus had afgemaakt. Diezelfde werkwijze kan nu opnieuw worden toegepast. "Zo’n constructie ga je krijgen", stelt hij.

Toch laat Ajax nog alle opties open. Er kan binnen korte tijd een nieuwe directeur worden gepresenteerd, maar zelfs dan betekent dat niet automatisch dat er ook snel een nieuwe trainer komt. Hoe dan ook lijkt Grim voorlopig verzekerd van zijn plek op de bank: hij zal in ieder geval in januari nog hoofdverantwoordelijke zijn in Amsterdam.