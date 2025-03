Farioli: "Snap dat het voor de buitenwereld moeilijk te geloven is"

Ajax staat inmiddels acht punten voor op PSV, maar over het kampioenschap wordt nog altijd niet gesproken in Amsterdam. De top-drie is nog altijd het doel, zo benadrukte Francesco Farioli na de 1-0 zege op Almere City.

"Bij de eerste drie eindigen was het doel aan het begin van het seizoen en dat is het nog steeds. Deze overwinning is een volgende belangrijke stap in die race", zegt Farioli in gesprek met De Telegraaf. "Het is onze mindset. Ik snap dat het voor de buitenwereld heel moeilijk is te geloven dat we niet acteren of geen Oscar willen winnen als we zeggen dat we van wedstrijd naar wedstrijd kijken."

"Maar zo doen we het in de kleedkamer vanaf dag één", benadrukt de Italiaan. Wie zich al wel uitliet over een kampioenschap, was burgemeester Femke Halsema. Zij sprak al over het Museumplein als mogelijke locatie voor de huldiging. "Ik heb nooit over de burgemeester gesproken, ook niet toen ze de komst van de Lazio-supporters verbood. Dat ze zo veel vertrouwen in ons heeft, is great. Misschien heb ik een toekomst als politicus", grapt Farioli.