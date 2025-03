Farioli spreekt Ajax-fans toe: "Vind ik een beetje te overdreven"

“Dank jullie wel voor de support sinds het begin van dit seizoen", liet hij weten. "Zeven wedstrijden, zeven battles. Dit is nog niet alles. All together”, sprak Farioli richting de uitzinnige menigte. Rafael van der Vaart liet zondagavond bij Studio Voetbal weten dat hij niet vrolijk werd van deze beelden.

“Inderdaad: zeven wedstrijden, zeven battles. En dan gaat iedereen juichen... Allemaal volwassen gasten", constateert hij. "Dat vind ik een beetje te overdreven. Maar vandaag was wel een mooie dag. Ik had liever gezien dat ze zouden juichen met elkaar en zouden roepen: ‘Wij worden kampioen.’ Dat is ook niet erg om te zeggen als je negen punten voor staat. Dat had ik liever gehoord", besluit Van der Vaart kritisch.