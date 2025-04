Farioli spreekt Ajax-talenten toe: "Dat doe ik ook bij mijn team"

"Jullie vertegenwoordigen veel. Voor de club, voor ons allemaal", begint Farioli tegenover de ploeg. "Ik wil jullie wat vragen stellen, dat doe ik ook met mijn jongens. Vandaag ga ik jullie een moeilijke vraag stellen. Wat vind je niet leuk aan het leven als voetballer? Wees eerlijk, hè. Ik kan me niet voorstellen dat jullie alles leuk vinden."

"Ik denk tegenslagen", zegt een speler. Vroeg opstaan, op je eten letten en 'de pijn' zijn zaken die ook worden genoemd. "Iedereen gaat graag naar de gym?", vraagt Farioli aan het team. "Dat is goed nieuws. De spelers van het eerste moeten we soms naar binnen schoppen, dus dat is goed om te zien."

Farioli schrijft op een vel papier de door het team genoemde zaken op. "We hebben veel opgeschreven, maar alles wat hier staat helpt je om beter te worden. Een betere speler, een beter team en een grotere kans om succesvol te worden. Als team en individueel." De Italiaan wenst het team vervolgens succes op de Future Cup. "Maximale inzet, alles geven. Geniet van de wedstrijd morgen", besluit de Italiaan.