Farioli superblij met topnieuws: "Dat zeg ik sinds ik er ben"

"Steven is een belangrijke speler op en en buiten het veld, dat zeg ik sinds ik er ben", aldus de trainer bij ESPN voorafgaand aan het duel tegen Heracles Almelo, die ook nog even inging op het langer binden van Bounida.

Farioli wilde even duidelijk maken dat er geen toezeggingen zijn gedaan. "Bounida is een jong talent en hij maakt deel uit van het heden en we willen dat hij deel uit gaat maken van de toekomst. Ik beloof nooit iets van mijn kant. Ik ben hier niet om dingen te beloven, maar wel om kansen te geven. Hij moet er hard voor werken, dat is het."