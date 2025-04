Farioli té veel bewierookt? "Wordt neergezet als een wereldwonder"

Farioli is hard op weg om in zijn debuutseizoen in Amsterdam gelijk kampioen van Nederland te worden. "Ajax verkoopt momenteel. Ik zie Farioli vanaf de buitenkant: een goede trainer en echt wel een vakman", zo klinkt Wijffels in eerste instantie positief over de Italiaan in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

De journalist vindt de complimenten die Farioli dit seizoen krijgt soms wel iets té overdreven. "Af en toe wordt hij neergezet als een soort tactisch genie. Als een soort wereldwonder, voor wat hij allemaal doet, afgezet tegen anderen. Dan denk ik: kom op!", countert Wijffels, die Ajax dit seizoen regelmatig niet zag overtuigen. Hij noemt de wedstrijd tegen Willem II als voorbeeld. "Dat leek nergens op. Ajax had veel de bal en viel vrij fantasieloos aan."