Farioli trots op Ajax: "Dat zie je in geen enkele competitie"

Na de ineenstorting van PSV klom Ajax in rap tempo naar de eerste plek. "Om te staan waar wij nu staan. In de tweede seizoenshelft hebben we alles gewonnen, een keer gelijkgespeeld en een keer verloren", reageert Farioli vrijdag op de persconferentie. "Het ritme dat we hebben vastgehouden, om te staan waar we staan, is iets unieks. Dat zie je in geen enkele competitie."

Farioli ziet dat Ajax zich dit seizoen geweldig ontwikkeld heeft. "Op een gegeven moment werd het normaal om een uitwedstrijd te spelen, en te winnen. Dan weer thuis te spelen, en te winnen. De realiteit is dat je soms puntenverlies lijdt in het voetbal. De evaluatie van de tweede seizoenshelft ziet er heel positief uit", oordeelt hij. "We moeten blijven klimmen, want we hebben ambities, verlangens en dromen. Ik ben slecht in wiskunde, dus gaan we niet rekenen. We gaan vooruit."