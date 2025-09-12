Farioli verbaasd over Ajax-moment: "Toen lachten journalisten..."

Francesco Farioli kijkt ondanks het teleurstellende einde met Ajax met een positief gevoel terug op zijn periode in Amsterdam. De Italiaanse coach benadrukt dat hij zich snel weet aan te passen aan een nieuwe omgeving en daarin steun vond bij ervaren spelers.

"Ik pas me snel aan in een nieuwe omgeving en breng enthousiasme. In Amsterdam klikte ik meteen met een ervaren speler als Jordan Henderson, net zoals ik dat eerder met Dante had bij Nice. Zulke spelers zijn cruciaal om een kleedkamer mee te krijgen."

Dat hij in Nederland vaak werd weggezet als een behoudende, defensief ingestelde Italiaan, kan Farioli wel relativeren. "Bij Nice vroeg ik om een creatieve middenvelder, toen lachten journalisten dat ik te aanvallend was. Bij Ajax stelde ik voor om spelers te halen die fysieke duels aankonden, en toen was ik opeens de klassieke Italiaanse verdediger. Ik werk juist op de contrasten, ik probeer leegtes te vullen."

In Portugal laat Farioli inmiddels zien dat zijn werkwijze ook daar vruchten afwerpt. Met FC Porto staat hij momenteel bovenaan in de competitie en maakt hij indruk met een frisse start. Toch is zijn Ajax-periode volgens de Italiaan onmisbaar in zijn ontwikkeling geweest. "Ik heb geleerd dat wie zich aanpast, vooruitkomt. Ook in het voetbal. Dat is een mantra dat ik overal meeneem."