'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Farioli verbaasd over Ajax-moment: "Toen lachten journalisten..."

Thomas
bron: Corriere della Sera
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Francesco Farioli kijkt ondanks het teleurstellende einde met Ajax met een positief gevoel terug op zijn periode in Amsterdam. De Italiaanse coach benadrukt dat hij zich snel weet aan te passen aan een nieuwe omgeving en daarin steun vond bij ervaren spelers.

"Ik pas me snel aan in een nieuwe omgeving en breng enthousiasme. In Amsterdam klikte ik meteen met een ervaren speler als Jordan Henderson, net zoals ik dat eerder met Dante had bij Nice. Zulke spelers zijn cruciaal om een kleedkamer mee te krijgen."

Dat hij in Nederland vaak werd weggezet als een behoudende, defensief ingestelde Italiaan, kan Farioli wel relativeren. "Bij Nice vroeg ik om een creatieve middenvelder, toen lachten journalisten dat ik te aanvallend was. Bij Ajax stelde ik voor om spelers te halen die fysieke duels aankonden, en toen was ik opeens de klassieke Italiaanse verdediger. Ik werk juist op de contrasten, ik probeer leegtes te vullen."

In Portugal laat Farioli inmiddels zien dat zijn werkwijze ook daar vruchten afwerpt. Met FC Porto staat hij momenteel bovenaan in de competitie en maakt hij indruk met een frisse start. Toch is zijn Ajax-periode volgens de Italiaan onmisbaar in zijn ontwikkeling geweest. "Ik heb geleerd dat wie zich aanpast, vooruitkomt. Ook in het voetbal. Dat is een mantra dat ik overal meeneem."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Francesco Farioli
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
