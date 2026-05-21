Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Farioli verbaasd: "Ik leverde vorig jaar bij Ajax beter werk"

Max
bron: ESPN
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Francesco Farioli werd onlangs kampioen met FC Porto. Toch denkt de oefenmeester dat hij vorig seizoen met Ajax beter heeft gepresteerd. 

Farioli overtrof alle verwachtingen door bijna kampioen te worden met Ajax, maar vertrok na één seizoen ook weer uit Amsterdam. "Ik vertrok bij Ajax met veel pijn, want ik hou van de stad. Mijn familie ook. We houden van Amsterdam, van de club en van de mensen binnen de club. De mensen in het bestuur, de staf en natuurlijk de spelers", vertelt hij aan ESPN

Ajax leek in de laatste maanden van het seizoen de titel over te nemen van PSV, maar gaf het in de laatste wedstrijden toch nog uit handen. Dit seizoen pakte Farioli in Portugal wél de landstitel. "Maar als je mijn oprechte gevoel wil weten, dan heb ik vorig jaar beter werk geleverd dan dit jaar", stelt hij. 

De Italiaan vond de prestaties van vorig seizoen knapper. "Wat ik bedoel, is dat we vorig seizoen misschien geen prijs hadden om aan de supporters te laten zien, maar dat mag er niet voor zorgen dat onderschat wordt wat we toen samen hebben neergezet. Natuurlijk is dit mijn eerste prijs als hoofdtrainer, maar ik denk dat de grootste prestatie juist vorig seizoen is geleverd", besluit de oefenmeester. 

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart aangeschoten op tv: "De wijntjes vielen zwaar"

0
Remko Pasveer

Pasveer-terugkeer eindigt in teleurstelling: doelman clubloos

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Francesco Farioli
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Kenneth Perez

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

0
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Wim Kieft ziet probleem Ajacied: "Dan had hij er dertig gemaakt"

Sneijder over Ajacieden: "Die dachten dat ze gelijk weg konden"

Farioli verbaasd: "Ik leverde vorig jaar bij Ajax beter werk"

Rafael van der Vaart aangeschoten op tv: "De wijntjes vielen zwaar"

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

Pasveer-terugkeer eindigt in teleurstelling: doelman clubloos

René van der Gijp haalt uit: "Dan ga je toch niet naar Ajax?!"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws