Farioli verbaasd: "Ik leverde vorig jaar bij Ajax beter werk"
Francesco Farioli werd onlangs kampioen met FC Porto. Toch denkt de oefenmeester dat hij vorig seizoen met Ajax beter heeft gepresteerd.
Farioli overtrof alle verwachtingen door bijna kampioen te worden met Ajax, maar vertrok na één seizoen ook weer uit Amsterdam. "Ik vertrok bij Ajax met veel pijn, want ik hou van de stad. Mijn familie ook. We houden van Amsterdam, van de club en van de mensen binnen de club. De mensen in het bestuur, de staf en natuurlijk de spelers", vertelt hij aan ESPN.
Ajax leek in de laatste maanden van het seizoen de titel over te nemen van PSV, maar gaf het in de laatste wedstrijden toch nog uit handen. Dit seizoen pakte Farioli in Portugal wél de landstitel. "Maar als je mijn oprechte gevoel wil weten, dan heb ik vorig jaar beter werk geleverd dan dit jaar", stelt hij.
De Italiaan vond de prestaties van vorig seizoen knapper. "Wat ik bedoel, is dat we vorig seizoen misschien geen prijs hadden om aan de supporters te laten zien, maar dat mag er niet voor zorgen dat onderschat wordt wat we toen samen hebben neergezet. Natuurlijk is dit mijn eerste prijs als hoofdtrainer, maar ik denk dat de grootste prestatie juist vorig seizoen is geleverd", besluit de oefenmeester.
