Farioli verdedigt blunderende Matheus: "Gewoon een misverstand"

"Matheus dacht dat een Sparta-speler de bal had aangeraakt, dat zie je aan zijn reactie. Het was gewoon een misverstand", aldus de coach bij de persconferentie. "Bovendien had hij in de eerste helft twee geweldige reddingen. We beoordelen hem niet op één moment."

Dan de tweede helft: Jorthy Mokio en Wout Weghorst kwamen in het veld en wisten het overwicht in Amsterdamse handen te brengen. "Ik ben heel blij met wat ze brachten", glimlachte Farioli. "Het is belangrijk om sterke invallers achter de hand te hebben." Krijgt Weghorst nu een basisplek? "Dat weet je nooit. Three more games, three more battles", sprak hij.