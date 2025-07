Farioli verheugd voor start bij nieuwe werkgever: "Iconische club"

Francesco Farioli heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Portugal. De Italiaan, die afgelopen seizoen nog de leiding had over Ajax, is maandagmiddag officieel gepresenteerd als hoofdtrainer van FC Porto. Bij de Portugese grootmacht tekende hij een contract voor twee seizoenen. Farioli neemt onder anderen Dave Vos mee als assistent, die hem ook bij Ajax terzijde stond.

"Ik weet wat er moet gebeuren om weer succesvol en competitief te worden", sprak Farioli tijdens zijn presentatie. "We hebben nog een lange weg te gaan. Ik geloof dat we in elk geval vijftig wedstrijden zullen spelen en we willen ver komen in alle competities. Vanaf 11 juli moeten we eenheid gaan vorm."

Zijn keuze voor Porto was snel gemaakt. "Dit is een iconische club, met een rijke historie. De club staat voor een zekere mentaliteit en spirit. Ik ben ook erg gepassioneerd en ik ben iemand die heel actief coacht." Farioli benadrukte dat er geen sprake is van voorkeursbehandelingen. "Elke speler die nu bij ons is, krijgt een kans om zichzelf te laten zien. Ik heb geen vooroordelen en wil iedereen op een eerlijke wijze beoordelen."

De clubleiding was volgens Farioli direct helder over de gewenste koers. "De voorzitter was vanaf de eerste ontmoeting heel duidelijk: hij deelde een diepgaande analyse en was kritisch over het afgelopen seizoen. We hadden al snel een klik en waren het eens over wat er moet gebeuren. We hebben al wel een duidelijk beeld van de posities die we willen versterken."