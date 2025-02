Farioli verklaart afwezigen: "Zouden eigenlijk in de basis staan"

"Zij zouden eigenlijk in de basis staan", begon Farioli voorafgaand aan het duel bij ESPN. De trainer gaf ook tekst en uitleg over de nog altijd afwezige Jordan Henderson: die is nog aan het herstellen. Ahmetcan Kaplan is ook ziek.

Met Taylor mist Ajax dus een middenvelder. Het had Farioli kunnen doen bewegen om Jorthy Mokio weer op te stellen, maar daar koos hij niet voor. "We hebben ook genoeg andere mensen. Hij speelde twee belangrijke wedstrijden op moeilijk bespeelbare velden. Maar hij zal ook vandaag weer zijn aandeel hebben in de wedstrijd, al starten we nu met iemand anders."