Farioli verklaart opmerkelijke keuze: "Wilde geen risico nemen"

Wout Weghorst mocht tegen NEC eens beginnen bij Ajax, maar wist geen potten te breken. Toch mocht Brobbey niet eens invallen aan Amsterdamse zijde. "Ik wilde geen risico nemen met hem", verklaarde Farioli na afloop voor de camera van ESPN. Hij verwees daarmee naar diens blessure van afgelopen week.

"Dit is een pittig resultaat", vervolgde Farioli. "Statistieken kunnen we in de prullenbak gooien, want dit resultaat spreekt voor zich. Als je naar de cijfers en de statistieken kijkt was de tweede helft oké, maar dat was natuurlijk niet genoeg. We moeten deze bladzijde omslaan, over een paar dagen spelen we weer en moeten we er klaar voor zijn."

Farioli wilde zijn emoties niet teveel de vrije loop laten. "Er valt niets aan te stippen, zeker nu we in de emoties zitten. We moeten de wedstrijd analyseren en maandag beginnen we opnieuw. Ik ben een emotioneel mens en vandaag is een droevige dag. We hebben wel zekerheid gekregen over Champions League-voetbal. Dat hadden we liever op eigen kracht gedaan. We hadden de fans liever een fantastische middag gegeven, maar dat mocht niet zo zijn."