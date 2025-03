Farioli verklaart opstelling: "Rekening houden met verlenging"

Francesco Farioli heeft uitleg gegeven over zijn opvallende keuzes in de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. De trainer van Ajax wijzigde zijn basiself op maar liefst tien posities, met onder andere Dies Janse, Don-Angelo Konadu, Lucas Rosa en Ahmetcan Kaplan in de basis. De Italiaan houdt bewust rekening met een zware avond en mogelijk verlenging.

"We beseffen dat het langer dan negentig minuten kan duren", begint Farioli voor de aftrap tegen Ziggo Sport. "Het is gecompliceerd." Ajax moet in Duitsland een 2-1 achterstand zien weg te poetsen om kans te maken op een plek in de kwartfinale van de Europa League. Farioli gebruikt een duidelijke vergelijking om de situatie te schetsen. "Ik heb deze metafoor al eens eerder gebruikt: we moeten de Mount Everest beklimmen. Vandaag moeten we die beklimmen zonder zuurstof en schoenen."

Ondanks de vele wijzigingen ziet Farioli zijn opstelling niet als een totaal andere ploeg. "Om eerlijk te zijn: als je de opstelling erbij pakt, is die niet heel anders dan uit tegen Union Sint-Gillis. Om de Mount Everest te beklimmen hebben we frisse energie nodig. Die hebben we, en ook op de bank."

Wesley Sneijder en Youri Mulder waren voorafgaand aan de wedstrijd verrast door de vele wijzigingen. Bij het zien van de opstelling dachten zij even dat het om de reservebank ging. Farioli kan erom lachen. "We kunnen met deze bank veel doen."