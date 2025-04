Farioli verklaart reserverol: "Wilde geen enkel risico nemen"

Farioli legt uit dat Jordan Henderson na de uitwedstrijd tegen PSV niet helemaal ongeschonden was. "Hij had een klein probleem, maar ik wilde vandaag geen enkel risico met hem nemen. Als een speler negentig procent is, dan is dat geen ideaal scenario voor mij. Daarom kies ik voor iemand anders en een andere vorm."

Don-Angelo Konadu vervangt de geschorste Brian Brobbey tegen NAC Breda en maakt daarmee zijn basisdebuut in de Eredivisie. "Hij heeft het erg goed gedaan tegen Frankfurt en vandaag krijgt hij een grote kans. Ik ben ervan overtuigd dat hij het erg goed zal doen."