Farioli verklapt: "Op een gegeven moment wilde ik Kroes tegenhouden"

Veel fans vragen zich af of Francesco Farioli niet zijn voetbaldroom in Italië na wil jagen, door te gaan trainen bij een Italiaanse topclub. De oefenmeester is echter zeer tevreden in Amsterdam.

"Ik heb mij nog nooit zo snel bij een club thuis gevoeld", zei hij tijdens de persconferentie, geciteerd door AT5. De Amsterdammers mogen technisch directeur Alex Kroes daarvoor bedanken. "Op een van mijn eerste dagen hier nam Alex me al mee in de auto."

"We reden door de stad. Om te kijken in welke buurt ik wilde wonen. We hebben zes uur door Amsterdam gereden. Op een gegeven moment wilde ik hem tegenhouden. Want het is toch de technisch directeur van Ajax. Ik en de rest van mijn staf voelden ons al heel snel welkom door de waardering en support", besluit hijl