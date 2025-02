Farioli verkozen tot 'man of the match': "Italiaanse wonderdokter"

Volgens Sporza is het vooral Francesco Farioli die de complimenten verdient. De trainer krijgt alle lof voor het tactische vernuft waarmee hij de Belgen uiteindelijk over de knie wist te leggen.

"Mogen we deze trofee voor een keer aan een trainer geven?", zo klinkt het over de Man of the Match-bokaal. "Francesco Farioli gooide zijn team aan de rust helemaal om en stopte zo de pletwals van Union." Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan en Traoré kwamen in de ploeg voor Steven Berghuis, Daniele Rugani en Oliver Edvardsen.

Dat werkte. "De mirakelavond van de Brusselaars werd helaas onderbroken door een kwartiertje rust. Ajax-coach Farioli stuurde perfect bij, Union speelde een pak minder klaar na de rust", zo klinkt het. "Je zag Farioli vertwijfeld kijken aan de zijlijn. De Italiaanse wonderdokter die Ajax dit seizoen reanimeerde - altijd in zwarte coltrui - liet zijn elftal steeds verder ingraven. Ajax ging in overlevingsmodus", zo schrijft Het Laatste Nieuws over de fase na de 0-2. "Het zette weinig zoden aan de dijk. Ivanovic mocht ver komen, maar de Kroaat schoot te gehaast over. Kort na de rust mikte diezelfde Ivanovic naast de kooi van Pasveer. Farioli had dan al ingegrepen en drie wissels doorgevoerd."

"Later gooide hij met Mika Godts een tweede Belg in de strijd - Rayane Bounida stond niet op het wedstrijdblad. De partij stabiliseerde ietwat. Ajax had de lichtzinnigheid van zich afgeschud, maar had amper een angel. Terwijl Union op twee gedachten hinkte. Had het al te veel gegeven?”, zag Het Laatste Nieuws. "Verlengingen moesten uitsluitsel geven over wie naar de achtste finales van de Europa League zou doorstoten. Daarin prikte Traoré de bal tegen de arm van Burgess en kon ref Chris Kavanagh niet anders dan naar de stip wijzen. Taylor faalde niet: 1-2."